Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) против ASUS Vivobook Go 15 OLED
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
- Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 838 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.55 кг
|1.63 кг
|Размеры
|313.1 x 224.9 x 17.8 мм
|360.3 x 232.5 x 17.9 мм
|Площадь
|704 см2
|838 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~80.1%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Черный
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|800:1
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
3737
Cinebench R23 (одноядерный)
1130
Cinebench R23 (многоядерный)
4472
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|0.54 терафлопс
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|128
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|4
Производительность GPU
0.54 терафлопс
0.49 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5500 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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