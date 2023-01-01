Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 838 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 838 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.63 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.8 мм 360.3 x 232.5 x 17.9 мм Площадь 704 см2 838 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80.1% Боковые рамки 5.8 мм 7.5 мм Цвета Серий, Синий Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 800:1 - Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) +20% 300 нит Vivobook Go 15 OLED 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 1:35 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 128 128 Блоки текстурирования (TMUs) 8 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) +10% 0.54 терафлопс Vivobook Go 15 OLED 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5500 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да - Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.