Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 52.5 Вт*ч - 64 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.55 и 2.11 кг)

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.55 и 2.11 кг) Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (704 и 898 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7406 vs 4266 баллов

На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7406 vs 4266 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (64 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 2.11 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.8 мм 356.78 x 251.7 x 16.23 мм Площадь 704 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~82.7% Боковые рамки 5.8 мм 6.1 мм Цвета Серый, Синий Серебристый, Синий Материал Пластик Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Inspiron 16 7630 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 800:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 300 нит Inspiron 16 7630 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 64 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1320 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 128 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 8 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 0.54 терафлопс Inspiron 16 7630 (2-in-1) +401% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.