Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 43 Вт*ч)

Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 43 Вт*ч) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP Pavilion x360 14 Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5671 vs 4266 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5671 vs 4266 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.56 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.8 мм 322 x 209 x 19.9 мм Площадь 704 см2 673 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80.3% Боковые рамки 5.8 мм 6.1 мм Цвета Серый, Синий Серебристый, Розовое золото Материал Пластик Top: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Pavilion x360 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 800:1 - Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) +20% 300 нит Pavilion x360 14 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 1:35 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 348 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 128 512 Блоки текстурирования (TMUs) 8 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) 0.54 терафлопс Pavilion x360 14 +165% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.