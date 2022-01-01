Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.5 кг Размеры 328 x 229 x 17.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 751 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.9% ~75.8% Боковые рамки 9.1 мм 7.1 мм Цвета Синий Черный, Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 932:1 Цветовой охват sRGB - 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 - 41.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 250 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 384 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 0.84 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +202% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.