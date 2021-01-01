Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 52.5 Вт*ч - 52 Вт*ч 78 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) Сенсорный экран Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400 Легче – весит на 250 граммов меньше (1.25 и 1.5 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх

На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5039 vs 2420 баллов

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.25 кг Размеры 328 x 229 x 17.9 мм 321.6 x 224.5 x 14.2-16.7 мм Площадь 751 см2 722 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.9% ~84.4% Боковые рамки 9.1 мм 4.7 мм Цвета Синий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 43.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 97.4% Охват Adobe RGB - 67.8% Охват DCI-P3 - 65.8% Время отклика - 22 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 250 нит Inspiron 14 7400 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 52 Вт*ч 78 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 384 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 0.84 терафлопс Inspiron 14 7400 +124% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.