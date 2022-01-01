Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Flex 5 14” (Intel) или ENVY x360 13 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) против HP ENVY x360 13 (2022)

43 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
VS
53 из 100
HP ENVY x360 13 (2022)
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
HP ENVY x360 13 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) и HP ENVY x360 13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2022)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.38 и 1.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5524 vs 3008 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (66 и 52.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (641 и 751 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
vs
ENVY x360 13 (2022)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.38 кг
Размеры 328 x 229 x 17.9 мм 298.3 x 214.9 x 16.1 мм
Площадь 751 см2 641 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.9% ~80%
Боковые рамки 9.1 мм 5.9 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1551:1
Цветовой охват sRGB - 98.1%
Охват Adobe RGB - 69.1%
Охват DCI-P3 - 67.6%
Время отклика - 46 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов 327 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
0.84 терафлопс
ENVY x360 13 (2022) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 7i (14”) или IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
2. IdeaPad Flex 5 14” (AMD) или IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
3. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") или ENVY x360 13 (2022)
4. Surface Laptop Go 2 или ENVY x360 13 (2022)
5. Yoga 6 (13", Gen 7) или ENVY x360 13 (2022)
6. Inspiron 14 Plus 7420 или ENVY x360 13 (2022)
7. Surface Pro 9 или ENVY x360 13 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY x360 13 (2022) и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры