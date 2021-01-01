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Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) против HP Pavilion 15

50 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
VS
49 из 100
HP Pavilion 15
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
HP Pavilion 15
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.5 и 1.75 кг)
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (751 и 842 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1836 vs 922 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.5 кг 1.75 кг
Ширина 328 мм 360.1 мм
Высота 229 мм 233.9 мм
Толщина 17.9 мм 17.8 мм
Площадь 751 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.9% ~79.7%
Боковые рамки 9.1 мм 7.4 мм
Цвета Синий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
0.84 терафлопс
Pavilion 15 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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