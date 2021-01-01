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Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)

51 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
VS
70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
  • Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.8 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (851 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 200-273% больше FPS в играх
  • На 306% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3938 vs 971 баллов
  • Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (86 и 52.5 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 (15”)
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.8 кг 2.81 кг
Ширина 357.6 мм 357.2 мм
Высота 237.9 мм 272.1 мм
Толщина 17.9-20.3 мм 24.9 мм
Площадь 851 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~69%
Боковые рамки 6.1 мм 5.9 мм
Цвета Серий Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 60% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1702 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 (15”)
2.822 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +364%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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