Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) против Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4911 vs 2480 баллов
- На 8% выше максимальная яркость экрана – 270 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.9 кг
|Размеры
|357.6 x 237.9 x 17.9-20.3 мм
|356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм
|Площадь
|851 см2
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~79%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|60%
|97%
|Охват Adobe RGB
|-
|62.9%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|294 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1065
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
2251
4235
Cinebench R23 (одноядерный)
1132
1335
Cinebench R23 (многоядерный)
2480
4911
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1650 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|2.534 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR4
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~4.3 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|24
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 (15”) +11%
2.822 терафлопс
2.534 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1