Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) против HP Spectre x360 13 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.3 и 1.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4911 vs 2480 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (60 и 52.5 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (599 и 851 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.3 кг
|Размеры
|357.6 x 237.9 x 17.9-20.3 мм
|307 x 195 x 17 мм
|Площадь
|851 см2
|599 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~81.4%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|44.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|60%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|267 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1065
1312
Geekbench 5 (многоядерный)
2110
Spectre x360 13 (2021) +100%
4230
Cinebench R23 (одноядерный)
1132
1324
Cinebench R23 (многоядерный)
2480
4911
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 (15”) +100%
2.822 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.1 x 5.6 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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