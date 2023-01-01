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Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) против Acer Aspire 5 (A517-58)

52 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A517-58)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
Acer Aspire 5 (A517-58)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Intel Core i5 1335U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) и Acer Aspire 5 (A517-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (908 и 1031 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
vs
Aspire 5 (A517-58)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.3 кг
Размеры 357.8 x 253.9 x 18.7 мм 402.08 x 256.54 x 17.95 мм
Площадь 908 см2 1031 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~77.2%
Боковые рамки 6.6 мм 12.9 мм
Цвета Серый, Синий Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 130 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1568:1 -
Цветовой охват sRGB 57.6% -
Охват Adobe RGB 41.3% -
Охват DCI-P3 40% -
Время отклика 27 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:34 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
1.41 терафлопс
Aspire 5 (A517-58)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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