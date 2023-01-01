Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Intel Core i5 1335U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (908 и 1031 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.3 кг Размеры 357.8 x 253.9 x 18.7 мм 402.08 x 256.54 x 17.95 мм Площадь 908 см2 1031 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~77.2% Боковые рамки 6.6 мм 12.9 мм Цвета Серый, Синий Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 130 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1568:1 - Цветовой охват sRGB 57.6% - Охват Adobe RGB 41.3% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 27 мс - Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 300 нит Aspire 5 (A517-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:34 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 1.41 терафлопс Aspire 5 (A517-58) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 83.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.