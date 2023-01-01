Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.17 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.17 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (589 и 704 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.17 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 704 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~88.4% Боковые рамки 5.8 мм 3.4 мм Цвета Серий, Синий Синий, Бордовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 42.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1100:1 - Цветовой охват sRGB 63.6% 100% Охват Adobe RGB 44.1% - Охват DCI-P3 42.6% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 300 нит XPS 13 9315 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 350 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +1% 1.43 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки - 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 79.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.