Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2022) Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (66 и 52.5 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (641 и 704 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.38 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм 298.3 x 214.9 x 16.1 мм Площадь 704 см2 641 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80% Боковые рамки 5.8 мм 5.9 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.2 дБ 41 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1100:1 1551:1 Цветовой охват sRGB 63.6% 98.1% Охват Adobe RGB 44.1% 69.1% Охват DCI-P3 42.6% 67.6% Время отклика 25 мс 46 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 300 нит ENVY x360 13 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 350 граммов 327 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +1% 1.43 терафлопс ENVY x360 13 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки - 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.3 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 7.4 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.