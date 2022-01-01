Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) или Victus 16 (2021 AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) против HP Victus 16 (2021 AMD)

51 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
VS
57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.4 кг
Размеры 359.6 x 251.9 x 24.2 мм 370 x 260 x 23.5 мм
Площадь 906 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~74.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1203:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 - 72.6%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1645 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 64 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3.195 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD) +45%
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC245
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 71 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.0 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
8 (21.6%)
29 (78.4%)
Всего проголосовало: 37

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
2. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3. Acer Nitro 5 (AN515-45) против Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
4. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против HP Victus 16 (2021 AMD)
5. ASUS TUF Dash F15 FX516 против HP Victus 16 (2021 AMD)
6. MSI Katana GF66 против HP Victus 16 (2021 AMD)
7. HP Victus 16 (2021 Intel) против Victus 16 (2021 AMD)
8. HP Omen 16 (2021 Intel) против Victus 16 (2021 AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Victus 16 (2021 AMD) и Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры