Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) или IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) против 3i 15” (2021, Intel)

53 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
VS
44 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и 3i 15” (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 307% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10092 vs 2480 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (45 и 38 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.7 и 2.25 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
vs
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.25 кг 1.7 кг
Размеры 359.6 x 251.9 x 24.3 мм 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
Площадь 906 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79%
Боковые рамки 7.1 мм 6.9 мм
Цвета Черный Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц -
Boost частота GPU 1560 МГц -
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) +13%
3.195 терафлопс
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. TUF Gaming A15 FA506 против IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
2. IdeaPad 3i Gen 6 (14") против IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3. Nitro 5 AN515-57 против IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
4. MacBook Pro 16 (2021) против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
5. VivoBook 14 X413 (K413) против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
6. 15 (2021) против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
7. VivoBook 15 M513 против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
8. Nitro 5 (AN515-45) против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры