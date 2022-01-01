Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 3456 x 2234 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)

Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (100 и 45 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 10525 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (882 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 2.1 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 958 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~86.2% Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49.4 дБ 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 959:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 58% 100% Охват Adobe RGB 40.7% 88% Охват DCI-P3 39.4% 99.1% Время отклика 19 мс 67 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) 250 нит MacBook Pro 16 (2021) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 135 / 170 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 507 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 85 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1296 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +37% 7.12 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.5 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.