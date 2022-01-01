Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10525 vs 6929 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.39 и 2.31 кг)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (75 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (692 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.39 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 958 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82.2% Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм Цвета Белый, Серий Синий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 49.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 959:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 58% - Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% 100% Время отклика 19 мс 1 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) 250 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +140% 600 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 135 / 170 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 507 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 85 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +405% 7.12 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 77 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.