Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) или Zenbook 14 OLED (UX3402) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)

61 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
VS
61 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10525 vs 6929 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.39 и 2.31 кг)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (75 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (692 и 958 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
vs
Zenbook 14 OLED (UX3402)

Корпус

Вес 2.31 кг 1.39 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 958 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82.2%
Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Серий Синий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 49.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 959:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 58% -
Охват Adobe RGB 40.7% -
Охват DCI-P3 39.4% 100%
Время отклика 19 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 507 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +405%
7.12 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 77 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G14 GA401 и IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
2. Nitro 5 AN515-58 и IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
3. Nitro 5 (AN515-46) и IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
4. MacBook Air (M2, 2022) и Zenbook 14 OLED (UX3402)
5. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и Zenbook 14 OLED (UX3402)
6. Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) и Zenbook 14 OLED (UX3402)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) и Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры