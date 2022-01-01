Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.84 и 2.31 кг)

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12314 vs 10525 баллов

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (792 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.84 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм Площадь 958 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~89% Боковые рамки 7.1 мм 4.2 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49.4 дБ 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 959:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 58% 100% Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% - Время отклика 19 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) 250 нит XPS 15 9520 (2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 135 / 170 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 507 граммов 429 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 85 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +42% 7.12 терафлопс XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 77 дБ 83.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.5 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.