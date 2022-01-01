Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 41 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 317% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10525 vs 2522 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP 14 (2021) Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.46 и 2.31 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (729 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.46 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 324 x 225 x 17.9 мм Площадь 958 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~74.1% Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 49.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 959:1 - Цветовой охват sRGB 58% - Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% - Время отклика 19 мс - Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) 250 нит 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 135 / 170 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 507 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 85 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +748% 7.12 терафлопс 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 77 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да - Тачпад Размер 12.5 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.