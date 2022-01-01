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Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) против IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

61 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
VS
55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) и IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.9 и 2.31 кг)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (75 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (894 и 958 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
vs
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

Корпус

Вес 2.31 кг 1.9 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 356 x 251 x 16.9-18.4 мм
Площадь 958 см2 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~83.1%
Боковые рамки 7.1 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49.4 дБ 53 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 959:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 58% 100%
Охват Adobe RGB 40.7% -
Охват DCI-P3 39.4% -
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 95 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 507 граммов 389 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +123%
7.12 терафлопс
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77 дБ 68.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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