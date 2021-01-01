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Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Acer Nitro 5 (AN517-41)

59 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
VS
72 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.25 и 2.7 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (906 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3873 vs 2125 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.7 кг
Ширина 359.6 мм 403.5 мм
Высота 251.9 мм 249 мм
Толщина 24.2 мм 24.9 мм
Площадь 906 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~82.1%
Боковые рамки 7.1 мм 10.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1485 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
3.195 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +257%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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