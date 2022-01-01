Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Acer Nitro 5 AN517-55
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
- Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.25 и 3 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (906 и 1179 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-55
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 188% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16226 vs 5633 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|3 кг
|Размеры
|359.6 x 251.9 x 24.2 мм
|400.5 x 294.5 x 28.6 мм
|Площадь
|906 см2
|1179 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~69.9%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|53.1 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1462:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|59.6%
|-
|Охват Adobe RGB
|41.1%
|-
|Охват DCI-P3
|39.7%
|-
|Время отклика
|40 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|135 / 170 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|536 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nitro 5 AN517-55 +18%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Nitro 5 AN517-55 +133%
11235
Cinebench R23 (одноядерный)
Nitro 5 AN517-55 +26%
1853
Cinebench R23 (многоядерный)
Nitro 5 AN517-55 +188%
16226
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
3.195 терафлопс
Nitro 5 AN517-55 +123%
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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