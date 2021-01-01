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Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

54 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
VS
68 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.6 и 2.25 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (76 и 45 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (713 и 906 см2)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2.25 кг 1.6 кг
Ширина 359.6 мм 324 мм
Высота 251.9 мм 220 мм
Толщина 24.2 мм 19.9 мм
Площадь 906 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~75.8%
Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1590 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
3.195 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401 +53%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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