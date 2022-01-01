Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Батарея 45 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) Легче – весит на 190 граммов меньше (2.25 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (906 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5510 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.44 кг Размеры 359.6 x 251.9 x 24.2 мм 357.2 x 272.1 x 24.9 мм Площадь 906 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~69% Боковые рамки 7.1 мм 5.9 мм Цвета Черный Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.1 дБ 52.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1462:1 600:1 Цветовой охват sRGB 59.6% - Охват Adobe RGB 41.1% - Охват DCI-P3 39.7% - Время отклика 40 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) 250 нит G15 5510 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 / 170 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 536 граммов 948 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 85 Вт 0 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) 3.195 терафлопс G15 5510 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 80.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.