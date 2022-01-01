Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Dell Inspiron 16 Plus 7610
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.01 и 2.25 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5633 баллов
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|2.01 кг
|Размеры
|359.6 x 251.9 x 24.2 мм
|355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
|Площадь
|906 см2
|879 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~84.4%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|53.1 дБ
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1462:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|59.6%
|99.4%
|Охват Adobe RGB
|41.1%
|75.8%
|Охват DCI-P3
|39.7%
|74.1%
|Время отклика
|40 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|536 граммов
|486 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
6297
Cinebench R23 (одноядерный)
1692
Cinebench R23 (многоядерный)
9271
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
3.195 терафлопс
6.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|75.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.3 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|13.5 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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