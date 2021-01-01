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Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против fle 15” (2021, AMD)

65 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
VS
53 из 100
Lenovo fle 15” (2021, AMD)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
Lenovo fle 15” (2021, AMD)
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Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) и fle 15” (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (45 и 38 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo fle 15” (2021, AMD)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.7 и 2.25 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
vs
fle 15” (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.25 кг 1.7 кг
Ширина 359.6 мм 359.2 мм
Высота 251.9 мм 236.5 мм
Толщина 24.2 мм 19.9 мм
Площадь 906 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79%
Боковые рамки 7.1 мм 6.9 мм
Цвета Черный Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1500 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
3.195 терафлопс
fle 15” (2021, AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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