Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) или Predator Helios 300 (PH315-55) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Acer Predator Helios 300 (PH315-55)

61 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
VS
67 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и Acer Predator Helios 300 (PH315-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (2.5 и 3.32 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16833 vs 14691 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
vs
Predator Helios 300 (PH315-55)

Корпус

Вес 3.32 кг 2.5 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм
Площадь 958 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~67.6%
Боковые рамки 7.1 мм 7 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 0 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
7.12 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-55) +94%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus TUF Gaming F15 (2022) или Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
2. Dell G15 5520 (2022) или Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
3. Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022) или Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
4. HP Victus 15 (2022 Intel) или Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
5. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) или Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
6. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) или Helios 300 (PH315-55)
7. Acer Nitro 5 AN515-58 или Predator Helios 300 (PH315-55)
8. Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) или Helios 300 (PH315-55)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-55) и Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры