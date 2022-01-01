Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15499 vs 7997 баллов

Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (60 и 52.6 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 2080 граммов меньше (1.24 и 3.32 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (654 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.32 кг 1.24 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 958 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82% Боковые рамки 7.1 мм 5.6 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 250 нит MacBook Air (M2, 2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 0 Вт 30 / 35 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 85 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1463 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1456 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) +190% 8.7 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.