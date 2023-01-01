Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 3200 x 2000 2560 x 1600 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) На 202% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 10538 баллов

На 202% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 10538 баллов Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх Легче – весит на 310 граммов меньше (2 и 2.31 кг)

Легче – весит на 310 граммов меньше (2 и 2.31 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (884 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 2 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 958 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~84% Боковые рамки 7.1 мм 5.2 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 3 Уровень шума 54 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 250 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 453 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 85 Вт 120 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 64 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 7.12 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +160% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.