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Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

57 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
VS
77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
GeForce RTX 4070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • На 202% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 10538 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (2 и 2.31 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (884 и 958 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
vs
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 2.31 кг 2 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 958 см2 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~84%
Боковые рамки 7.1 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 453 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 24 (8P + 16E)
Потоков 12 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
7.12 терафлопс
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +160%
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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