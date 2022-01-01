Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Dell G15 5525
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell G15 5525
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.52 и 3.32 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.32 кг
|2.52 кг
|Размеры
|359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|Площадь
|958 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.1%
|~69%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|0 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1700
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
10833
8689
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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