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Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Dell Latitude 5531

62 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
VS
53 из 100
Dell Latitude 5531
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Dell Latitude 5531
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 60 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и Dell Latitude 5531 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5531
  • Существенно легче – весит на 1530 граммов меньше (1.79 и 3.32 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (64 и 60 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (835 и 958 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
vs
Latitude 5531

Корпус

Вес 3.32 кг 1.79 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 357.8 x 233.3 x 22.67 мм
Площадь 958 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм 6.2 мм
Цвета Белый, Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) +14%
250 нит
Latitude 5531
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 0 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1463 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1320 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) +222%
8.7 терафлопс
Latitude 5531
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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