Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 3840 x 2400 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 88 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг) Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (88 и 45 Вт*ч)

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (88 и 45 Вт*ч) На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 10538 баллов

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 10538 баллов Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 2.1 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 354 x 255 x 18-22 мм Площадь 958 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82.2% Боковые рамки 7.1 мм 4.7 мм Цвета Белый, Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 250 нит Aero 16 OLED (2023) +140% 600 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 88 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа, Сзади Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 453 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 85 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 15 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 7.12 терафлопс Aero 16 OLED (2023) +111% 15 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.