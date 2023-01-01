Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) или Aero 16 OLED (2023) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)

57 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
VS
72 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3840 x 2400
Батарея
88 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и Gigabyte Aero 16 OLED (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (88 и 45 Вт*ч)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 10538 баллов
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
vs
Aero 16 OLED (2023)

Корпус

Вес 2.31 кг 2.1 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 354 x 255 x 18-22 мм
Площадь 958 см2 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82.2%
Боковые рамки 7.1 мм 4.7 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа, Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 453 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 15 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
7.12 терафлопс
Aero 16 OLED (2023) +111%
15 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus TUF Dash F15 (2022) vs Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
2. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
4. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
5. Apple MacBook Pro 14 (2023) vs Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
6. Asus ROG Zephyrus G16 (2023) vs Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
7. Samsung Galaxy Book 3 Ultra vs Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры