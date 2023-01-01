Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.7 и 2.31 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.7 и 2.31 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (887 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.7 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 356.7 x 248.7 x 18.4 мм Площадь 958 см2 887 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~83.7% Боковые рамки 7.1 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 54 дБ 39.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 96.4% Охват Adobe RGB - 68.3% Охват DCI-P3 - 66.2% Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) 250 нит MateBook D 16 2022 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 453 грамма 181 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 85 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) +748% 7.12 терафлопс MateBook D 16 2022 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 83 дБ 76 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.