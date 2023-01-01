Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Huawei MateBook D 16 2022
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
- Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022
- Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.7 и 2.31 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (887 и 958 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.31 кг
|1.7 кг
|Размеры
|359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм
|356.7 x 248.7 x 18.4 мм
|Площадь
|958 см2
|887 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.1%
|~83.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|54 дБ
|39.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.4%
|Охват Adobe RGB
|-
|68.3%
|Охват DCI-P3
|-
|66.2%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|453 грамма
|181 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1738
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
9025
8256
Cinebench R23 (одноядерный)
1697
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
10538
9945
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|12
Производительность GPU
7.12 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|83 дБ
|76 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1