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Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Huawei MateBook D 16 2022

57 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
VS
51 из 100
Huawei MateBook D 16 2022
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Huawei MateBook D 16 2022
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1200
Батарея
60 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и Huawei MateBook D 16 2022 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
  • Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.7 и 2.31 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (887 и 958 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
vs
MateBook D 16 2022

Корпус

Вес 2.31 кг 1.7 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм 356.7 x 248.7 x 18.4 мм
Площадь 958 см2 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~83.7%
Боковые рамки 7.1 мм 6 мм
Цвета Белый, Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54 дБ 39.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 96.4%
Охват Adobe RGB - 68.3%
Охват DCI-P3 - 66.2%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 453 грамма 181 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12
Производительность GPU
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) +748%
7.12 терафлопс
MateBook D 16 2022
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 83 дБ 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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