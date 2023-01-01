Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13364 vs 7994 баллов
- Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.24 и 1.38 кг)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.24 кг
|Размеры
|312 x 221 x 15.99 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|690 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~82%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
|Контрастность
|1500:1
|1384:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|98.4%
|Время отклика
|-
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 140 Вт
|30 / 35 / 67 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|440 граммов
|174 / 189 / 250 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
10459
Cinebench R23 (одноядерный)
1714
Cinebench R23 (многоядерный)
13364
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
6.14 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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