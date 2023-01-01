Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 75 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64 EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 219-299% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 219-299% больше FPS в играх На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13890 vs 6035 баллов

На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13890 vs 6035 баллов Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.65 и 1.95 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.65 и 1.95 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.65 кг Размеры 356 x 251 x 17.5 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 894 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~85.9% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий, Синий Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1700:1 Цветовой охват sRGB 100% 86% Охват DCI-P3 - 72% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) 350 нит Swift Go 16 (SFG16-71) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 170 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 80 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1400 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) +398% 7.12 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.