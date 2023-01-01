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Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) против Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)

65 из 100
Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023)
VS
62 из 100
Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023)
Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
GeForce RTX 3050 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) и Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.38 и 1.95 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (690 и 894 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023)
vs
IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)

Корпус

Вес 1.95 кг 1.38 кг
Размеры 356 x 251 x 17.5 мм 312 x 221 x 15.99 мм
Площадь 894 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Синий Серий, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 170 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства - 440 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1500 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) +16%
7.12 терафлопс
IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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