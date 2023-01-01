Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.38 и 1.95 кг)

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.38 и 1.95 кг) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (690 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.38 кг Размеры 356 x 251 x 17.5 мм 312 x 221 x 15.99 мм Площадь 894 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~82.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) +17% 350 нит IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 170 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства - 440 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 80 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1500 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) +16% 7.12 терафлопс IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.