Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad S540 13" (2021, Intel) или MacBook Air (Intel, 2020) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

68 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
VS
53 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и Apple MacBook Air (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 228% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 1541 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
vs
MacBook Air (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.29 кг
Ширина 296.9 мм 304.1 мм
Высота 208.5 мм 212.4 мм
Толщина 15.9 мм 16.1 мм
Площадь 619 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.4%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 8100 об/мин
Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1300:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.3%
Охват Adobe RGB - 64.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad S540 13" (2021, Intel) vs XPS 13 9305
2. IdeaPad S540 13" (2021, Intel) vs MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. IdeaPad S540 13" (2021, Intel) vs XPS 13 9310 (2-in-1)
4. IdeaPad S540 13" (2021, Intel) vs Pavilion x360 14 (2021)
5. IdeaPad S540 13" (2021, Intel) vs VivoBook S15 S532
6. MacBook Air (Intel, 2020) vs Macbook Air (M1, 2020)
7. MacBook Air (Intel, 2020) vs XPS 13 9310
8. MacBook Air (Intel, 2020) vs VivoBook S13 S333
9. MacBook Air (Intel, 2020) vs Surface Pro 7
10. MacBook Air (Intel, 2020) vs MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (Intel, 2020) и Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры