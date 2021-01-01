Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad S540 13" (2021, Intel) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
VS
63 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7760 vs 5048 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.4 кг
Ширина 296.9 мм 304.1 мм
Высота 208.5 мм 212.4 мм
Толщина 15.9 мм 15.6 мм
Площадь 619 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.4%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
IdeaPad S540 13" (2021, Intel) +9%
2.822 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) или IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
3. Pavilion x360 14 (2021) или IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
4. VivoBook S15 S532 или IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
5. MacBook Pro 13 (Intel, 2020) или IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
6. XPS 15 9500 или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. Surface Laptop 4 13.5 или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
8. XPS 13 9310 или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
9. MacBook Air (Intel, 2020) или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
10. MacBook Pro 13 (Intel, 2020) или MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры