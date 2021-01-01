Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS ROG Flow X13 GV301
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (619 и 664 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (62 и 56 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 338 против 227 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.28 кг
|1.3 кг
|Ширина
|296.9 мм
|299 мм
|Высота
|208.5 мм
|222 мм
|Толщина
|15.9 мм
|15.8 мм
|Площадь
|619 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~78.4%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|338 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|116%
|Охват Adobe RGB
|-
|86%
|Охват DCI-P3
|-
|85%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1375
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Flow X13 GV301 +68%
7072
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
ROG Flow X13 GV301 +13%
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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