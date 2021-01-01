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Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS ROG Flow X13 GV301

59 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
VS
66 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
ASUS ROG Flow X13 GV301
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Процессор
Память (ОЗУ) 32GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (619 и 664 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (62 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 338 против 227 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.28 кг 1.3 кг
Ширина 296.9 мм 299 мм
Высота 208.5 мм 222 мм
Толщина 15.9 мм 15.8 мм
Площадь 619 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.4%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 116%
Охват Adobe RGB - 86%
Охват DCI-P3 - 85%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2.822 терафлопс
ROG Flow X13 GV301 +13%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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