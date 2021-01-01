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Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell Latitude 5421

60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
VS
57 из 100
Dell Latitude 5421
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Dell Latitude 5421
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и Dell Latitude 5421 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.28 и 1.49 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (619 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5421
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9442 vs 4896 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
vs
Latitude 5421

Корпус

Вес 1.28 кг 1.49 кг
Ширина 296.9 мм 321.3 мм
Высота 208.5 мм 212 мм
Толщина 15.9 мм 20.9 мм
Площадь 619 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.3%
Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
IdeaPad S540 13" (2021, Intel) +36%
300 нит
Latitude 5421
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2.822 терафлопс
Latitude 5421
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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