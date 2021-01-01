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Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9310

60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9310
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.28 кг 1.2 кг
Ширина 296.9 мм 296 мм
Высота 208.5 мм 199 мм
Толщина 15.9 мм 15 мм
Площадь 619 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~88.4%
Боковые рамки 5.2 мм 3.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
300 нит
XPS 13 9310 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad S540 13" (2021, Intel) +236%
2.822 терафлопс
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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