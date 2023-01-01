Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 (Non-Touch) 2240 x 1400 (Touch) 2880 x 1800 1920 x 1200 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх Легче – весит на 190 граммов меньше (1.41 и 1.6 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.41 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 42 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.6 кг Размеры 312.2 x 221 x 15.9 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм Площадь 690 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.7% Боковые рамки 5.3 мм 7.8 мм Цвета Серый, Синий Черный, Серебристый Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 (Non-Touch) 2240 x 1400 (Touch) 2880 x 1800 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) 300 нит Vivobook 14 (M1405) 300 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 2200 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 128 Блоки текстурирования (TMUs) 24 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) +170% 1.46 терафлопс Vivobook 14 (M1405) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.