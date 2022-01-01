Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) или IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) против IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

54 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14
VS
55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) и IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9108 vs 7464 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)
vs
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.41 кг 1.38 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9 мм 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
Площадь 690 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1412:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB - 74.3%
Охват DCI-P3 - 72.2%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 376 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц -
FLOPS 1.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 896
Блоки текстурирования (TMUs) 24 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7)
1.46 терафлопс
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +93%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 76.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.9 см 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) против Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
3. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) против Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
4. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Dell XPS 13 9310
6. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против ASUS ZenBook 14 UM425
7. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
8. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против ASUS VivoBook S14 M433
9. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Dell Latitude 3320
10. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) и Slim 5 Pro (14", Gen 7) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры