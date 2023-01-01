Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) или Vivobook Pro 15 OLED (M3500) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) против Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

54 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16
VS
55 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) и Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.65 и 1.95 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Корпус

Вес 1.95 кг 1.65 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 894 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~79.3%
Боковые рамки 5.7 мм 7.2 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 95.8%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 / 135 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства - 450 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35-50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1417 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
3.195 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +82%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки - Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) или Pro 15 OLED (M3500)
2. Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) или Pro 15 OLED (M3500)
3. Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) или Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) и Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры