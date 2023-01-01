Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 3200 x 2000 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх На 241% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9331 баллов

На 241% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9331 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 2 кг Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 894 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84% Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 3

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) 350 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 135 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 4 нм Частота GPU 1380 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 64 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) 3.195 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +479% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки - Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.