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Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) против ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

54 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16
VS
77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
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Экран
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
GeForce RTX 4070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) и ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх
  • На 241% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9331 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
vs
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 1.95 кг 2 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 894 см2 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84%
Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 135 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 6 24 (8P + 16E)
Потоков 12 32
L3-кэш 16 МБ 36 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 120 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 4 нм
Частота GPU 1380 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц -
FLOPS 3.195 терафлопс 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
3.195 терафлопс
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +479%
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки - Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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