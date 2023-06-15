Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1080 2880 x 1620 Батарея 75 Вт*ч - 70 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч) Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.7 и 1.95 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.7 и 1.95 кг) На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13542 vs 9331 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13542 vs 9331 баллов Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (824 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.7 кг Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 359.3 x 229.4 x 17.9 мм Площадь 894 см2 824 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~81.4% Боковые рамки 5.7 мм 7 мм Цвета Серий Белый, Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +17% 350 нит Vivobook S 15 OLED (K5504) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 70 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 135 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +127% 3.195 терафлопс Vivobook S 15 OLED (K5504) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки - Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.