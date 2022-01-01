Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 75 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 4911 баллов

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (75 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.32 и 1.95 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (634 и 894 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.32 кг Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 305.7 x 207.5 x 16.9 мм Площадь 894 см2 634 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~76.9% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) 350 нит Latitude 5320 (2-in-1) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 135 Вт 45 / 65 / 90 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +280% 3.195 терафлопс Latitude 5320 (2-in-1) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки - Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.