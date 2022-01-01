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Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) против Dell Latitude 5320 (2-in-1)

56 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16
VS
47 из 100
Dell Latitude 5320 (2-in-1)
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
Dell Latitude 5320 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) и Dell Latitude 5320 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 4911 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (75 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.32 и 1.95 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (634 и 894 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
vs
Latitude 5320 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.95 кг 1.32 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 305.7 x 207.5 x 16.9 мм
Площадь 894 см2 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~76.9%
Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 135 Вт 45 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +280%
3.195 терафлопс
Latitude 5320 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки - Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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