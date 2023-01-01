Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics (64 EU) Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 5778 баллов

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 5778 баллов Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.6 и 1.95 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.6 и 1.95 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (704 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.6 кг Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм Площадь 894 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.7% Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1100:1 Цветовой охват sRGB 100% 63.6% Охват Adobe RGB - 44.1% Охват DCI-P3 - 42.6% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +17% 350 нит IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 350 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1400 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +123% 3.195 терафлопс IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки - Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.