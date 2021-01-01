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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

52 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
66 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (56.5 и 49.9 Вт*ч)
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.29 и 1.39 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5093 баллов
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.29 кг
Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 680 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79.4%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +9%
2.822 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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