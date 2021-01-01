IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (56.5 и 49.9 Вт*ч) Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.29 и 1.39 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5093 баллов

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.29 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 680 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79.4% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 896 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +9% 2.822 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.