Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор Intel Core i5 1135G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 5093 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (63 и 56.5 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.4 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 680 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.6% Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) 300 нит ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 448 Блоки текстурирования (TMUs) 56 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +155% 2.822 терафлопс ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.